ads
الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين: ندعم انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين

بوتين
بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تعد شريك مهم لإفريقيا، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وتوقع بوتين في كلمته أمام قادة الاتحاد الإفريقي في "المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي" في مدينة سان بطرسبوج، أن يتم اتخاذ قرار انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة الدول العشرين في القمة القادمة في الهند، مشددا دعم موسكو لانضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة الدول العشرين.

ولفت إلي إن بلاده منفتحة على التعاون مع الدول الإفريقية في جميع المجالات، وأكد مجددا إن موسكو تسعى لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في شتي المجالات.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتحاد الافريقي مجموعة الدول العشرين