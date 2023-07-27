بوتين: ندعم انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تعد شريك مهم لإفريقيا، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وتوقع بوتين في كلمته أمام قادة الاتحاد الإفريقي في "المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي" في مدينة سان بطرسبوج، أن يتم اتخاذ قرار انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة الدول العشرين في القمة القادمة في الهند، مشددا دعم موسكو لانضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة الدول العشرين.

ولفت إلي إن بلاده منفتحة على التعاون مع الدول الإفريقية في جميع المجالات، وأكد مجددا إن موسكو تسعى لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في شتي المجالات.