تجديد حبس سارق أتوبيس ركاب بشبرا الخيمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرالخيمة، حبس مسجل خطر 45 يومًا للمرة الثالثة، لاتهامه بسرقة أتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات وإخفائه في القليوبية، وكانت جهات التحقيق أمرت باستعجال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وأدلى المتهم أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية حول قيامه بارتكاب واقعة السرقة، أنه فوجئ أثناء سيره بالشارع، بأتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات داخله المفتاح الخاص به، وعدم تواجد السائق وسرقة الأتوبيس، تمهيدًا لبيعه، وتمكن من قيادته والهرب، ثم توجه به إلى منطقة شبرا الخيمة حيث أخفاه تمهيدا لبيعه لأحد الأشخاص، وأرشد المتهم عن الأتوبيس، وتم ضبطه، وبسؤال السائق، وجه اتهاما للعاطل بالسرقة.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد تعرض أتوبيس تابع لإحدى الشركات، للسرقة على يد مجهول، أثناء توقفه بالشارع وبفحص كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية السارق.

وتبين أنه مسجل خطر، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه.