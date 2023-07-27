استعدادات مُكثفة لطلاب جامعة القناة للمشاركة في أسبوع شباب الجامعات

كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن الاستعدادات المُكثفة التي تتم داخل إدارات رعاية الشباب، للمشاركة في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية، سبتمبر المقبل في نسخته الثالثة عشرة، والذي يهدف إلى توفير بيئة مشجعة ومليئة بالأنشطة الطلابية،وتستضيفه هذا العام جامعة حلوان، ومن المنتظر أن يشهد تسابق بين الجامعات بكل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية ومسابقات رياضية والألعاب الفردية والجماعية.

هذا ووجه "مندور" رسالة لتشجيع طلابه المشاركين على بذل مزيد من الجهد والتدريبات، للمحافظة على مستوى جامعتنا المتميز في الأنشطة الطلابية، مُعرباً عن ثقته في طلابه، متمنياً لهم حصد جوائز وميداليات الأسبوع.

كما تابع الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كافة الاستعدادات التي تتم داخل رعاية الشباب لهذا الحدث الكبير، الذي يُعد أكبر محفل طلابي على مستوى الجامعات المصرية، لافتاً إلى أن فوج الجامعة يضم 122 طالب وطالبة في مجالات مختلفة، مُعلناً عن دعمه الكامل للطلاب .

من جانبه - أوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن التدريبات الآن تتم لفريق الطالب المثالي ، القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، وكذلك بفريق الشطرنج، أما النشاط الرياضي فيتم تدريب فريق كرة الطائرة طالبات وطلاب وخماسي قدم طلبة، وتنس طاولة طلبة وطالبات، وألعاب قوى طلبة وطالبات، حيث يضم فوج الطلاب المشاركين في الأنشطة الرياضية 50 طالب وطالبة.

وأضاف " غنيم " أن مشاركات الجامعة بفاعليات الأسبوع تشمل المجال العلمي والثقافي والفني والجوالة والرياضي .

جدير بالذكر أن التدريبات متواصلة حتى موعد أسبوع شباب الجامعات ال 13 الذي من المنتظر أن يُقام في الفترة من 8 حتى 14 سبتمبر، وذلك تحت إشراف مستشاري اللجان المختلفة، ومديري عموم إدارات رعاية الشباب، بإشراف تنفيذي الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة.