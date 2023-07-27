الكوارث الطبيعية تجتاح العالم.. إغلاق المؤسسات والمدارس في تايوان بسبب إعصار "دوكسوري".. ولأول مرة منذ 7 سنوات.. كوريا الجنوبية تعلن إصابة قطتين بسلالة قوية من أنفلونزا الطيور

أعلنت السلطات التايوانية، اليوم الخميس، إغلاق المؤسسات والمدارس في جنوب البلاد، بينما ألغت شركات الطيران مئات الرحلات الداخلية وسط تحذيرات من إمكانية حدوث انهيارات أرضية وفيضانات بسبب إعصار "دوكسوري" الذي في طريقه إلى الصين.

وقال مكتب الأرصاد الجوية التايواني، وفقا لراديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، إن الإعصار اتجه نحو مضيق تايوان الجنوبي صباح اليوم، وكان مصحوبا برياح بلغت سرعتها 191 كيلومترا في الساعة.

وتم تعليق كل الرحلات الجوية الداخلية، وإلغاء أو تأخير أكثر من مائة رحلة دولية، وتم إغلاق خدمات السكك الحديدية بين جنوب وشرق البلاد.

كما تم إجلاء ما يزيد عن 5700 شخص كإجراء احترازي، أغلبهم في المناطق الجبلية الكائنة في جنوب وشرق تايوان.

بينما أعلنت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية، إن قطتين في مأوى للحيوانات بعاصمة البلاد سول أصيبتا بسلالة قوية من إنفلونزا الطيور، وهي أول إصابة بالفيروس في الثدييات منذ 7 أعوام، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وتم العثور على قطط نافقة في المأوى في يونجسان، وسط العاصمة الكورية الجنوبية، منذ الشهر الماضي، وأظهرت الاختبارات أن اثنتين منها نفقتا بسبب سلالة (إتش 5 إن 1) شديدة الإمراض من إنفلونزا الطيور، بحسب ما أوردت وكالة "يونهاب" للأنباء عن وزارة الزراعة والأغذية والشئون الريفية.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2016 التي تعلن فيها كوريا الجنوبية حالات إنفلونزا الطيور القوية في الثدييات.

وقامت السلطات بتطويق المنشأة ونفذت تدابير الحجر الصحي.

ولم تظهر أي أعراض على الأشخاص الذين كانوا مخالطين للقطط، ولم تكن هناك عدوى بشرية بإنفلونزا الطيور من خلال القطط أو الثدييات الأخرى.