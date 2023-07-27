"التطويبات" مؤتمر خدمة التربية الدينية بكنيسة السيدة العذراء بشبرا

نظمت كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا، تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، المؤتمر السنوي لخدمة التربية الدينية لجميع المراحل السنية، وذلك بنادي دي لاسال، بالتجمع الثالث.

بحضور كل من الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، ومسؤولو، وأمناء المراحل، وعدد من خدام النشاط، بالرعية، حيث دارت فعاليات المؤتمر حول "التطويبات" كالتالي:

مرحلة حضانة:

جاء المؤتمر تحت شعار "يا بختك"، من خلال المحاضرات التالية: مقدمة عن التطويبات، من خلال محاضرة "كيف أكون نقي القلب"، محاضرة "كيف نرى الله"، انطلاقًا من شخصية القديس إسطفانوس، كما تضمن المؤتمر أيضًا الفقرات الترفيهية، وحفلة تنكرية.

المرحلة الابتدائية الصغيرة:

أقيم المؤتمر تحت عنوان "C2C"، وحول تطويبة "طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله"، من خلال التركيز على شخصيات، تمتعت بنقاء القلب، وعاينت الله مثل: (يوسف، ليئة، يعقوب وعيسو)، كما تضمن المؤتمر أيضًا الفقرات الترفيهية، وحفلة السمر، وغيرها من الفقرات الأخرى.

المرحلة الابتدائية الكبيرة:

انطلقت فعاليات المؤتمر تحت شعار "Beatitudes are attitudes B9"، وحول تطوبية "طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون"، من لقاء حول "مقدمة عن التطويبات"، ومحاضرة أخرى بعنوان "السلام في الكتاب المقدس"، بالإضافة إلى لقاء ثالث حول "السلام من الجانب الاجتماعي". احتوى برنامج المؤتمر أيضًا على الأوقات الترفيهية، وورش العمل، وحفلة السمر، والأشغال اليدوية.

المرحلة الإعدادية:

جاء المؤتمر تحت شعار " مش Meta"، حيث دارت أيام المؤتمر الثالثة حول ما يلي: "مقدمة عن التطويبات"، تطويبة "طوبى للرحماء لأنهم يرحمون"، بالإضافة إلى تطويبة "طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون".

وقام مخدومو المرحلة الإعدادية، بإعداد عدد من فقرات المؤتمر، حيث تم التركيز على بعض الشخصيات الكتابية، وسير القديسين، والمواقف الحياتية والذي عاشوا الرحمة، والعدل، والسلام. احتوى برنامج المؤتمر أيضًا على الأوقات الترفيهية، وحفلة السمر.

المرحلة الثانوية:

أقيم المؤتمر تحت شعار "Your Fm، حيث كان لكل فرد إذاعته الخاصة، حيث تم تناول تطويبة "طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون"، من خلال التركيز على السلام، والحرب، بشكل عام، والتحدث عن شخصيات عاشت الصراع في الكتاب المقدس.

وتم أيضًا التركيز على كيفية عيش السلام الداخلي، بالإضافة إلى كيفية العيش بسعادة، وكيف نكون صانعي سلام، كما تضمن المؤتمر ورش العمل، والأوقات الترفيهية، وغيرها من الفقرات المتنوعة الأخرى.

357514500_688510086625503_2365466352778319954_n

363384593_688520056624506_6568796628255320716_n

363445325_688514593291719_8413202103843322244_n

363722917_688520733291105_5490664592579197539_n

363729564_688518923291286_1199020256858317073_n

363729639_688520653291113_7043156557270123751_n

363740112_688521326624379_8307181431675794606_n

363752608_688521066624405_2194115245292003037_n

363756026_688521019957743_7769689511634774661_n

363759380_688519816624530_1909064586275754454_n

363762922_688519826624529_8666774729008163531_n

363763004_688521093291069_6243595627721022882_n