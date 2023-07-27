الصين تمنح العالم المصري محمود عبد العاطي جائزة أفضل علماء الرياضيات في العالم

منحت دولة الصين العالم المصري الدكتور محمود عبد العاطي، ابن محافظة سوهاج، جائزة أفضل علماء الرياضيات في العالم لعام 2023.

وجاء فى خطاب المنح «منحت الجائزة هذا العام لواحد من أهم علماء الرياضيات في العالم وذلك، لمساهماته الأساسية في الخوارزميات الكمومية، والبصريات الكمومية، وابتكار واحد من أهم المؤثرات الرياضية فى العالم والمعروف على نطاق واسع باسم يانغ عبد العاطي كارلو».

وقال "عبد العاطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، إن علوم الرياضيات الغرض منها تغيير مشكلات في الواقع، خاصة أنه مع التقدم الكبير في صناعة الكمبيوتر أصبح لعمل دوائر واسعة، يجب أن يكون هناك أفكار جديدة تحل مشكلات الدوائر الكهربائية.

وأضاف العالم المصري أن النظرية الجديدة الخاصة به جعلت الكمبيوتر أسرع من الوقت الحالي، لافتا إلى أن الجائزة تمنح لشخص صاحب نظرية مسجلة باسمه أو لديه براءة اختراع في الرياضيات مسجلة باسمه.

ومنحت دولة الصين العالم المصري الدكتور محمود عبد العاطي ابن محافظة سوهاج جائزة أفضل علماء الرياضيات في العالم لعام 2023.

