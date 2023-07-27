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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

توقيع اتفاقية بين موريتانيا والفاو للمساهمة فى توفير الاكتفاء الذاتي في مجال المراعي

موريتانيا
موريتانيا
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وقع وزير التنمية الحيوانية الموريتاني حمديت ولد الشين، الأربعاء فى نواكشوط، مع الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو الكساندر هيين، على اتفاقية لتنفيذ دراسة أولية لمشروع للمساهمة في توفير الاكتفاء الذاتي في مجال المراعي.

وذكرت وزارة الزراعة - في بيان- أن الدراسة الممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية تهدف إلى تحديد آفاق استغلال الموارد الطبيعية بتوفير الاكتفاء الذاتي في مجال المراعي نظرا للظروف الإقليمية المحيطة.

وستحدد الدراسة الأولية للمشروع كذلك مسارات الدراسات اللاحقة المتعلقة بتنمية منطقة آوكار التي تكتسي أهمية استراتيجية هامة بالنسبة لبلادنا.

موريتانيا توقيع اتفاقية تعاون توفير الاكتفاء الذاتي في مجال المراعي