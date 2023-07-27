جوتيريش يعرب عن دعمه لرئيس النجير المحتجز ويدين محاولات زعزعة استقرار البلاد

تواصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يوم الأربعاء، مع رئيس النيجر، محمد بازوم، حيث أعرب له عن دعمه وتضامنه معه، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وكتب المتحدث باسم جوتيريش عبر "تويتر": "تحدث الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، مساء، مع رئيس النيجر، محمد بازوم، وأعرب عن دعمه له وتضامنه الكامل معه".

ودان جوتيريش "جميع الجهود المبذولة للاستيلاء على السلطة في النيجر بالقوة، بهدف تقويض الحكم الديمقراطي والسلام والاستقرار في البلاد".

وأعلنت مصادر في إدارة رئاسة النيجر أن الحرس الرئاسي يحاصر قصر الرئيس بازوم، في العاصمة نيامي ويحتجزه بداخله.

وأكدت الرئاسة أن الجيش لا يدعم تحركات عناصر الحرس الرئاسي المناهضة للرئيس بازوم، وأنه جاهز لمهاجمتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن بازوم انتخب رئيسا في عام 2021، حيث يعتبر حليفا وثيقا لفرنسا.

وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يدين "أي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر"، حيث يحتجز عناصر الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم.