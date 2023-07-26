غادة طلعت تدخل في صراع كوميدى بـ"على باب العمارة"

انتهت الفنانة غادة طلعت من تصوير دورها في مسلسل على باب العمارة الذي يقوم ببطولته الفنان حاتم صلاح.

وتجسد غادة خلال الأحداث دور عنايات شقيقة "عوض" الذي يقوم بدوره الفنان حاتم صلاح بطل الأحداث.

وتدخل "عنايات" في صراع كوميدي مع شقيقها "عوض" بسبب الميراث، وتحاول طوال الوقت الإيقاع بينه وبين والده الذي يقوم بدوره الفنان محمد رضوان لتحصل على الميراث هي وشقيقتها وزوجها.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة آية سماحة والفنان محمد محمود وعدد كبير من ضيوف الشرف وهو من إخراج خيري سالم.

يذكر أن الفنانة غادة طلعت شاركت في السباق الرمضاني الماضى بمسلسل "ستهم" بطولة روجينا، ومسلسل"جت سليمة" بطولة دنيا سمير غانم.

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