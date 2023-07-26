كريستو يقود هجوم الأهلي أمام المصري بالدوري الممتاز

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المصري التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومعتز محمد وكريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد قندوسي، ومحمد فخري، وأحمد نبيل كوكا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: رأفت خليل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد أحمد فتح الله وأحمد أشرف ومحمد عبد الله وأحمد خالد وكريم عثمان.

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة المصرى البورسعيدي بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 85 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي توج به للمرة 43 في تاريخه بعد وصوله إلى النقطة 82 في صدارة جدول ترتيب الدوري جمعها من خوض 33 مباراة، حيث فاز في 25 مباراة وتعادل في سبع مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط، وأحرز لاعبوه 63 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفا.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق المصرى البورسعيدي بقيادة مدربه ميمى عبد الرزاق مبارة اليوم أمام الأهلى بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 50 في جدول ترتيب الدوري الممتاز للموسم الحالي الذي يحتل فيه المركز الخامس برصيد 47 نقطة جمعها من خوض 33 مباراة حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر في 8 مباريات وأحرز لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 33 هدفًا.