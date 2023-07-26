عروض فنية ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" بمطروح

شهد عدد من المواقع الثقافية بفرع ثقافة مطروح، إقامة العديد من الورش الفنية والمحاضرات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا".

وعقد بيت ثقافة الضبعة محاضرة بمناسبة ذكري ثورة ٢٣ يوليو، تحدث خلالها روماني كمال، عن الأسباب التي دفعت الضباط للقيام بثورة يوليو وأهم المطالب التي نادت بيها الثورة، كما أكد على مساندة الشعب للجيش في مطالبة مما أدى إلي نجاح الثورة وتحقيق أهدافها.

بجانب ورشة فنية للتلوين شارك بها عدد من رواد البيت، إشراف ساهر رزق، أوضح للأطفال طريقة اختيار الألوان وتنسيقها والاستخدام الصحيح للألوان لإخفاء الخطوط.

كما ناقش خليل خليفة كتابا بعنوان "قضايا ثقافية معاصرة"، ببيت ثقافة سيوة، تحدث فيها عن أهم النقاط التي ركز عليها الكاتب من خلال طرحه لفكرة القضايا الثقافية واختلاف هذه القضايا في الوقت الراهن عن مشكلات أو قضايا الثقافة في الماضي.

بينما استمرت العروض التى تقدمها الفرق الفنية التابعة للهيئة، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث قدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان عمرو عبد المحسن، عروضها على مسرح النادي الاجتماعي وقدمت الفرقة مجموعة من الفقرات الاستعراضية التي تمثل التراث والفلكلور الصعيدي منها "العصا، المولد، التنورة، الحجالة"، وبحضور محمد حمدي مدير عام الفرع.

كما تغنت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال عرضها لليوم الثاني ومجموعة متميزة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الإسمعلاوي ومنها "بتغني لمين يا حمام، سمسميتى، الصيادين، البدو، التنورة، نوح الحمام، ضم ضم".