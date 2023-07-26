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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني ينفي شائعات الجماعة الإرهابية: لا وجود لكاميرات مراقبة بأماكن احتجاز السيدات

مصدر امني ينفي شائعات
مصدر امني ينفي شائعات الجماعة الارهابية
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  نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الادعاء بوجود كاميرات مراقبة داخل غرف احتجاز النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل.
 وأكد المصدر عدم وجود أية كاميرات مراقبة بداخل أماكن الاحتجاز الخاصة بالسيدات.. وأن تلك الادعاءات تأتى فى إطار محاولات الجماعة الإرهابية اليائسة لإثارة الرأي العام في ظل حالة الإفلاس التى تمر بها وفقدانها مصداقيتها أمام الرأي العام.

مصدر أمني جماعة الاخوان الارهابية كاميرات مراقبة غرف إحتجاز النزيلات