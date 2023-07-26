أوسوريو يستقر على مهاجم الزمالك بالبطولة العربية للأندية

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، على سيف الجزيري كمهاجم أساسي في مباريات البطولة العربية للأندية، ويأتي في المرتبة الثانية ناصر منسي، ثم علي ياسر ومحمد صلاح من قطاع الناشئين.

ويثق المدرب الكولومبي في الجزيري لامتلاكه خبرات كبيرة سواء مع المنتخب التونسي الأول أو الزمالك بالموسمين الماضيين.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.