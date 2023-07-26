صفاء أبو السعود ناعية شوقي حجاب: فقدنا اليوم قيمة فنية وأدبية وثقافية

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الشاعر شوقي حجاب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عامًا.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إننا فقدنا اليوم قامة وقيمة فنية وأدبية وثقافية عظيمة، فقد كان رحمه الله يمتلك مواهب فنية وأدبية متعددة نادرا ما تجتمع في شخص مبدع واحد.

وأضافت “أبو السعود” أن الشاعر الكبير شوقي حجاب، نجح في ابتكار العديد من الشخصيات المحببة للأطفال، الذين كان لهم النصيب الأكبر من اهتماماته وإبداعاته الفنية والأدبية.

يذكر انه شيعت جنازة الشاعر الراحل شوقى حجاب، عقب صلاة عصر اليوم، من مسجد الشرطة فى منطقة الشيخ زايد، وحضر صلاة الجنازة كل من الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة الكبيرة سلوى محمد على، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح، والمخرج أشرف فايق، والمنتج عمرو الصيفى، وحيات الشيمى، محمد عبد الحافظ ناصف، المخرج المسرحى عمرو قابيل، وغيرهم.

كانت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلانى، قد نعت الشاعر الكبير شوقى حجاب، الذى وافته المنية، صباح اليوم عن عمر ناهز 77 عامًا، قائلة: لقد فقدنا اليوم شاعرًا ملهما وكاتبًا متخصصًا وصاحب تجربة متفردة فى مجال أدب الطفل تضمنت القصة والأغنية والمسرح وابتكار الشخصيات، وهو أحد رموز الإبداع والذى رحل تاركًا تاريخًا من الشعر الغنائى، الذى خلد اسمه بين أبناء جيله من شعراء زمن الفن الجميل، واستطاع بفنه حفظ جزء مهم من الفلكلور الشعبى.