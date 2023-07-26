أشتيه يشيد بدعم الصين لفلسطين في المحافل الدولية

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، بدعم الصين المستمر لفلسطين في المحافل والمؤسسات الدولية، والذي كان آخره تقديم بكين مرافعتها المكتوبة لمحكمة العدل الدولية عن الانتهاكات الإسرائيلية.

جاء ذلك في لقاء اشتية، بسفير جمهورية الصين الشعبية الجديد لدى فلسطين تسنغ جيشين، وأطلعه على التطورات السياسية والميدانية في ظل تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد أشتيه، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله، بدعم الصين المستمر لفلسطين في المحافل والمؤسسات الدولية، وكان آخره تقديم مرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية عن الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك عقب تسليم وزير الخارجية الفلسطيني الملف إلى محكمة العدل الدولية، إضافة إلى دعمها الاقتصادي في جميع المجالات.

وأكد أشتيه عمق الصداقة التاريخية التي تربط بين فلسطين والصين.

وقال أشتيه: «بيننا شراكة استراتيجية، ونريد البناء عليها، وتجسيد مخرجات لقاء الرئيسين الفلسطيني والصيني في خطة عمل، وإطلاق حوار استراتيجي حول المصالح المشتركة، وتشبيك العلاقات بين الحكومتين، والقطاعين الخاصين والجامعات في كل من البلدين، وغيرها».

وبدوره، أكد السفير الصيني التزام بلاده المستمر بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية، مؤكدًا متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات.

وأطلع السفير الصيني رئيس الوزراء على ترتيبات زيارة وفد فني صيني مقبلة إلى فلسطين، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون، ومتابعة المشاريع الصينية الحالية في فلسطين.