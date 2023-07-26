سلوفاكيا تدعم أوكرانيا بشأن صادرات الحبوب ولكن ليس على حساب قطاع الزراعة لديها

نقلت وكالة أنباء "تاسر" السلوفاكية عن وزير الزراعة السلوفاكي جوزيف بيريس قوله، اليوم الأربعاء، إن بلاده تسعى إلى دعم أوكرانيا في تصدير إنتاجها من الحبوب إلى أسواق العالم، شريطة ألا يضر ذلك بقطاع الزراعة السلوفاكي.

ويقترح بيريس إنشاء "ممرات تضامنية" تكفل استخدام سبل النقل البري والحديدي والمائي، لتصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية. لكنه لفت إلى أن هذه الطرق مكلفة نسبيا.

يشار إلى أن أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم.

وتضررت الصادرات الأوكرانية بسبب الحصار الروسي لموانئ البلاد على البحر الأسود، عقب انهيار اتفاق كان يسمح بتصديرها بشكل آمن.

وأضاف بيريس: "تكافح سلوفاكيا من أجل دعم أوكرانيا قدر المستطاع في مجال البنية التحتية، بحيث تكون ظروف النقل سلسة قدر الإمكان وتذهب الحبوب إلى المكان الأشد احتياجا لها".

وعرض وزير الزراعة الليتواني كيستوتيس نافيكاس في بروكسل أمس الثلاثاء تقديم العون في تصدير الحبوب الأوكرانية.