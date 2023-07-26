الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1 متر و1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 40 27

العاصمة الادارية 40 26

6 اكتوبر 41 26

بنهــــا 40 27

دمنهور 39 26

وادى النطرون 41 26

كفر الشيخ 39 25

المنصورة 39 26

الزقازيق 41 27

شبين الكوم 40 27

طنطا 39 26

دمياط 36 26

بورسعيد 36 27

الإسماعيلية 41 26

السويس 40 26

العريش 37 25

رفح 36 26

رأس سدر 41 27

نخل 41 20

كاترين 37 19

الطور 40 26

طابا 39 26

شرم الشيخ 40 29

الاسكندرية 35 25

العلمين الجديدة 35 26

مطروح 33 25

السلوم 35 24

سيوة 42 24

رأس غارب 42 30

الغردقة 42 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 41 29

شلاتين 41 30

حلايب 38 31

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 37 29

الفيوم 40 26

بني سويف 41 26

المنيا 41 24

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 44 30

الأقصر 45 28

أسوان 44 29

الوادى الجديد 45 24

أبوسمبل 44 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 45 32

المدينة 44 32

الرياض 45 32

المنامة 40 32

أبوظبى 43 34

الدوحة 40 32

الكويت 49 30

دمشق 40 20

بيروت 32 27

عمان 36 23

القدس 35 22

غزة 33 25

بغداد 47 31

مسقط 32 28

صنعاء 32 16

الخرطوم 37 25

طرابلس 31 24

تونس 33 25

الجزائر 31 25

الرباط 26 15

نواكشوط 35 25

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 38 17

إسطنبول 29 20

إسلام آباد 33 25

نيودلهى 33 27

جاكرتا 32 24

بكين 32 23

كوالالمبور 34 25

طوكيو 36 26

أثينا 36 24

روما 32 18

باريس 23 17

مدريد 34 19

برلين 23 15

لندن 23 16

مونتريال 30 20

موسكو 24 18

نيويورك 33 26

واشنطن 35 24

أديس أبابا 21 14