بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

تعرضت سيارة ملاكي لحادث انقلاب مروع على طريق ( القاهرة - إسكندرية) الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً بالحادث، تم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون، وتحت تصرف النيابة العامة التي حررت محضراً بالواقعة.

المتوفون هم كل من "عبد الرحمن عبد الحميد عبد العزيز، 52 عامًا، ومحمود طارق عبد الباقي 24 عامًا، ومصطفى زكي 30 عامًا"، مقيمون في محافظة القاهرة.

وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على مُلابسات الواقعة.