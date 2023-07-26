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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بالصور.. إخماد حريق داخل مدرسة دولية بالتجمع الأول

الحريق
الحريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب داخل مدرسة دولية بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية  بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق اعلى  مبنى مدرسة دولية بمنطقة التجمع الأول،  وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي بكرفان خشب  أعلى سطح المبنى .

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الأجهزة الأمنية إخماد حريق التحريات الأولية السيطرة على الحريق