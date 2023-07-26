لرفع الوعي بقضايا السكان.. بدء تنفيذ الدورات التدريبية لأعضاء فريق "نواة" بأسوان

بدأت مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنفيذ الدورات التدريبية التنشيطية لأعضاء فريق "نواة" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة "اتجاه" لتنفيذ مشروع رفع الوعى بقضايا السكان .

من جانبه أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان أن الدورة التدريبية شهدت تقديم تدريب للعروض المسرحية التفاعلية لفريق نواه بمركز شباب بدر ، الذى يستمر حتى 27 يوليو الجاري كمرحلة أولى بإعتبار ذلك نشاط أساسى ضمن أنشطة أندية السكان المنفذة داخل مراكز الشباب لمناقشة موضوعات الصحة الإنجابية وختان الإناث والزواج المبكر وتنظيم الأسرة .

لفت إلى أن تنفيذ هذه الأنشطة يتم بمتابعة أيضاً من الإدارة المركزية لتمكين الشباب بقيادة منال جمال وكيل الوزارة – رئيس الإدارة المركزية ، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة ، وبإشراف من مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، وأفراح سيد وكيل المديرية للشباب ، وزياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب ، وسهام إسطفان منسق المشروع بالمديرية .

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