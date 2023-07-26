"الإسكندرية لتوزيع الكهرباء" تنسق مع المحافظة للإعلان عن مواعيد انقطاع التيار

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقى وبالتنسيق مع محافظة الإسكندرية عن مواعيد انقطاعات التيار الكهربي بالمحافظة وذلك على مدار ال ٢٤ ساعة فى اطار مبادرة ابعت عنوانك وانت في مكانك .

وقالت الشركة في بيان لها اليوم ان ابعت عنوانك وانت في مكانك تعتبر أول خدمة إلكترونية لمعرفة موعد فصل التيار الكهربائي، فى إطار تنفيذ خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر برنامج لتخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود في ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.

وأكدت انه يتم الاعلان عن مواعيد انقطاع التيار وذلك بالدخول على الموقع الرسمي للشركة http://aedc.gov.eg/AEDC.notifications.html .

علماً بانه لا يزيد انقطاع التيار عن ساعة واحده فقط بالتناوب ولا يزيد عن ثلاث مرات يومياً وعلى سبيل المثال وليس الحصر إذا كانت فترة الفصل الأولى من الساعة ٧ مسآء إلى الساعة ٨ مساءا فترة الفصل الثانية من الساعة ٣ صباحا إلى الساعة ٤ صباحا فترة الفصل الثالثة من الساعة ١١ مساء إلى الساعة ١٢ مساء .

وأوضح البيان أن الهدف من هذه الخدمة أن يأخذ المشترك كافة الاحتياطات اللازمة قبل فصل التيار الكهربائي عنه حفاظا على سلامة المواطنين والاجهزه الكهربائيه في المنازل ، مؤكدا أن الشركة ملتزمة بتعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تنفيذ جدول تخفيف الاحمال لحين الانتهاء من هذه الأزمة الموقتة.