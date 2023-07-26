هندرسون فى طريقه إلى "الاتفاق السعودي"

كشفت بعض التقارير الصحفية، أن نادي الاتفاق السعودي، فى مراحله الأخيره من حسم صفقة الإنجليزي جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول.

حيث أكد خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، أن نادى الاتفاق دخل في مفاوضات مع هندرسون، بناء على توصية من ستيفن جيرارد المدير الفنى الجديد للنادى السعودى.

وحسبما قال خبير سوق الانتقالات، أن هندرسون سيوقع على عقود انتقاله للاتفاق، اليوم الأربعاء.

وكتب رومانو عبر حسابه على موقع تويتر "هندرسون سيوقع عقدا لمدة 3 مواسم، خلال تواجده في كرواتيا مع وكلاء أعماله".

وأضاف "سيحصل ليفربول على 12 مليون جنيه إسترليني قيمة الصفقة، بجانب المتغيرات".

وتابع "من المتوقع صدور بيان رسمي للإعلان عن الصفقة في وقت لاحق هذا الأسبوع".

وخاض هندرسون 492 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات، وسجل 39 هدفا، وقدم 74 تمريرة حاسمة.