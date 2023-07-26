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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد الإيطالي يصدر قرارا بشأن لاعبي إنجلترا

الاتحاد الإيطالى
الاتحاد الإيطالى
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أعلن الاتحاد الإيطالى لكرة القدم، عن قراره بشأن الأندية التي تضم لاعبين من بريطانيا العظمى، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى.
وأصدر الاتحاد الإيطالي، بيانا رسميا، اليوم الأربعاء، يعلن فيه السماح بمعاملة اللاعبين البريطانيين كلاعبين يحملون جواز السفر الأوروبي رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأكد الاتحاد الإيطالي فى بيانه، قائلاً: "يؤكد الاتحاد الإيطالي استمرار اعتماد اللاعبين السويسريين مثل حملة جواز السفر الأوروبي رغم عدم وجود سويسرا ضمن دول الاتحاد الأوروبي".
وأنهى الاتحاد بيانه، قائلاً: "يطبق هذا القرار بداية من الموسم الجديد 2023-2024".
وبهذا القرار أصبح ميلان يمتلك مقعدين فارغين للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، في قائمته للموسم الجديد.
وسيكون الأقرب لشغل المكان الأول، اللاعب النيجيري صامويل تشوكويزي نجم فياريال، بينما لم يتم الاستقرار على صاحب المكان الثاني.

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