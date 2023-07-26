أستاذ دراسات بيئية: دخلنا مرحلة التغير الحاد في المناخ ويوليو الأكثر حرارة

أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، أن الظواهر الجوية المتطرفة كانت تحدث لمرة واحدة كل 250 سنة، ولكن اليوم نتعرض في العام الواحد في أي منطقة بالعالم لهذه الظاهرة المتطرفة مع اختلافها من بلد إلى الأخرى، بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6% على حسب الموقع الجغرافي.

وأضاف عبد المسيح سمعان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن البلاد حاليا متأثرة بمرحلة التغير الحاد في المناخ، قائلا إننا على اعتاب درجة ونصف زيادة في درجة حرارة الأرض، وبالتالي يعد شهر 7 هو الأكثر حرارة على الكرة الأرضية على الإطلاق في العالم، ويمكن استمرار هذه الظاهرة فترة من الزمن.

كما تابع أن الدول العربية هي أكثر من يعاني من هذا الطقس شديد الحرارة لتزامن الظواهر المتطرفة مع القبة الحرارية مما يزيد شعورنا بالحرارة.

وأشار أستاذ الدراسات البيئية، إلى أنه يتمنى أن ينتهي هذا الطقس شديد الحرارة خلال 4 أو 5 أيام لتعود درجات الحرارة إلى أقل قليلا.