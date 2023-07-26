كينيا: الرئيس روتو يقترح عقد لقاء مع زعيم المعارضة رايلا أودينجا

اقترح الرئيس الكيني وليام روتو، عقد لقاء مع زعيم المعارضة رايلا أودينجا، بعد خلافات حادة بينهما منذ عدة أشهر.

ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم، عن الرئيس الكيني وليام روتو قوله في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "صديقي رايلا أودينجا.. إنني متاح لمقابلتك وجها لوجه في أي وقت يناسبك".

وكان زعيم المعارضة رايلا أودينجا قد ندد أمس الثلاثاء بـ"العنف غير المسبوق للشرطة" خلال المظاهرات التي اندلعت ضد غلاء الأسعار وفرض ضرائب جديدة منذ عدة أشهر.

وقال: "نعلم جيدا أن ارتفاع تكاليف المعيشة ليس أمرا واقعا في كينيا فقط، وندرك أيضا أن البلاد لديها ديون مستحقة السداد، لكننا لم نعرف دولة تواجه ارتفاع تكاليف المعيشة بفرض ضرائب جديدة بقدر ما فعلت كينيا، بينما اعتمدت جميع الدول سياسات تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تبنت كينيا فرض قوانين تزيد من الوضع سوءا".

ودعا تحالف "أزيمو"، وهو تحالف رايلا أودينجا، إلى تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية، اليوم الأربعاء، للتضامن مع ضحايا "عنف الشرطة"، لافتا إلى أن ما لا يقل عن 50 شخصا قتلوا منذ بداية حركة الاحتجاجات في مارس الماضي.

من جهتها، دحضت وزارة الداخلية الكينية هذه الادعاءات وقالت في بيان رسمي" إن اتهامات الإعدام خارج نطاق القانون والاستخدام المفرط للقوة هي ادعاءات خبيثة وخاطئة وتهدف إلى تضليل الرأي العام".