أجواء صافية ورطوبة 92%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه يشهد اليوم الأربعاء أجواء صافية وهدوءا نسبيا فى الرياح وارتفاع نسب الرطوبة مما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم فى الظل 39 درجة مئوية لتكون درجة الحرارة المحسوسة بها 42 درجة مئوية.

أما عن جنوب الصعيد فدرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم 45 درجة مئوية.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ إلى أن طقس اليوم شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الشرقية وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 90 إلى 92 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50 %.

ويشهد الأربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،39 للعظمى 26 درجة،وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمي والصغري 25 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 41 للعظمى والصغرى 30،وعلى شمال الصعيد 41 والصغري 26 ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30 درجة .