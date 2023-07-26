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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

إيلون ماسك يعتزم تحويل تطبيق "إكس" إلى خدمة وسائط اجتماعية

الملياردير الأمريكي،
الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك
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أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، اعتزامه تحويل تطبيق "إكس" المعروف سابقا باسم "توتير" إلى خدمة وسائط اجتماعية، حيث يمكن للمستخدمين إدارة "عالمهم المالي بالكامل"، وذلك كجزء من رؤيته لـ"تطبيق كل شيء".

وقال الملياردير في منشور على منصة "إكس" - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن شراءه لموقع (تويتر) بقيمة 44 مليار دولار كان بمثابة تسريع لبناء تطبيق خارق، يضم العديد من الخدمات المختلفة بالإضافة إلى وظائفه الحالية".

وأضاف أن "إكس" "تطبيق لكل شيء، يشمل المعاملات المالية، والفيديوهات، والاتصال، والدردشة، وغيرها، وبالتالي لن يصبح الاسم ملائما لطبيعة المنصة الجديدة.

ونوه ماسك بأن الأشهر المقبلة، ستشهد إضافة ميزات جديدة إلى التطبيق من شأنها أن تمنح المستخدمين "القدرة على إدارة عالمك المالي بالكامل".

 

إيلون ماسك إكس خدمة وسائط اجتماعية