البطولة العربية.. تعرف على موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لافتتاح مشواره في البطولة العربية (كأس الملك سلمان)، مساء الجمعة المقبل، بمواجهة نظيره الاتحاد المنيستيرى التونسي.

ويستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية، بمواجهة الاتحاد المنيستيري، مساء الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة، والتي تضم الاتحاد المنسيترى التونسى والشباب والنصر السعوديين.

ويستكمل الفارس الأبيض مشواره في البطولة، بمواجهة الشباب السعودي يوم الاثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوحن - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".