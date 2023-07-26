وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بالتعاون مع منظمة اليونسكو

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام واشنطن تجاه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).





ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ عن بلينكن قوله إن مشاركة السيدة الأولى جيل بايدن في رفع علم الولايات المتحدة في مقر اليونسكو دليل على إدراك الرئيس جو بايدن أهمية العودة إلى المنظمة.





وأضاف أنه "يمكن تحقيق أشياء عظيمة من خلال الشراكة بين الدول الأعضاء في المنظمة، حيث تجري محادثات لتعزيز التعاون العلمي وحماية حرية التعبير والحفاظ على التراث الثقافي".





يذكر أن السيدة الأمريكية الأولى حضرت في باريس مراسم رفع علم الولايات المتحدة في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بعدما انسحبت واشنطن من هذه المنظمة قبل خمسة أعوام في عهد دونالد ترامب.



