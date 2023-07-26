إصابة جندي أمريكي سابق في الحرب الأوكرانية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصابة جندي أمريكي سابق في قوات مشاة البحرية الأمريكية، قضى أكثر من عامين مسجونًا في روسيا، خلال مشاركته في معارك في أوكرانيا.

ونُقل تريفور ريد الذي أطلقت روسيا سراحه في أبريل 2022 في إطار صفقة تبادل سجناء، إلى ألمانيا لتلقي العلاج، بعد تعرّضه لإصابات غير محدّدة خلال مشاركته في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية، وفق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل.

وشدّد باتيل على أن ريد "لم يكن منخرطًا في أي أنشطة تمثل الحكومة الأمريكية"، مؤكدًا أنه توجّه إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال بقرار شخصي.

وكشف أن ريد نُقل إلى ألمانيا بمساعدة منظمة خاصة غير حكومية، وهو يتلقى حاليًا الرعاية الطبية.