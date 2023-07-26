القوات الأوكرانية تقصف سبعة أنظمة مدفعية روسية ونظامين للحرب الإلكترونية

الأربعاء 26/يوليو/2023 - 09:51 ص

أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأنه في الساعات الـ(24) الماضية، قصفت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية مجموعات تمركز أفراد روسية وذخيرة ومعدات عسكرية، وسبعة أنظمة مدفعية في موقع إطلاق نار ونظامين إلكترونيين للحرب ونظامي صواريخ أرض - جو.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الهيئة القول "إن القوات الروسية خلال اليوم الماضي شنت ضربة صاروخية واحدة و65 ضربة جوية وفتحت النيران بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة 84 مرة".

وفي أعقاب الهجمات الروسية تم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية.

وتابعت هيئة الأركان العامة أن تهديد الضربات الصاروخية والجوية الروسية مستمر في جميع أنحاء أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر في 24 فبراير 2022 ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية لكنها تهدف إلى نزع السلاح وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.