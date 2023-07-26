وكيل صحة مطروح يتابع حالة مصابي حادث أتوبيس محور الضبعة

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، مساء الثلاثاء، الوضع الصحى والخدمات المقدمة لمصابي حادث أتوبيس محور الضبعة الإقليمي بالتواصل المباشر مع إدارة مستشفى الضبعة المركزى وغرفة طوارئ المستشفى.

جاء ذلك فور تلقى وكيل الوزارة بلاغا من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس وبلغ عدد المصابين 12 مصابا، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابى الحادث والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أى عقبات قد تحدث.

أسفر الحادث عن وصول 12 مصابا لقسم الطوارئ،حيث تنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة وأخرى تحتاج تدخلا جراحيا، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وصرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى، وتأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزينى بالمستشفى وجاهزية الاقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم عمليات الطوارئ فى حالة الحاجة الى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجار حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.



وأكد "سالم" على انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فور حدوثها، بما يساهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء وزائرى مطروح بجميع المراكز.