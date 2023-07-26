بالفيديو.. غواصة ترصد أنواع غريبة من الأسماك بالمحيط النائي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لغواصة قامت برحلة في العمق المحيطي النائي، إذ رصدت بعدساتها الخاصة أغرب أشكال الحياة .

و رصدت الغواصة مستعمرات "سايفونوفور" والتي تعتبر "شبه خالدة"، إذ تتكاثر عن طريق التناسخ، لدرجة أن بعضها قد يتجاوز طوله الحوت الأزرق العملاق، وتتميز بلونها الأزرق البراق .

كما لاحظت الغواصة وجود سمكة "فانج توث" (الناب)، والتي تتميز بمظهرها المرعب و أنيابها الأطول من نوعها من بين الأسماك التي تماثلها بالحجم، كما ظهرت أنواع كقناديل البحر وخيار البحر المضيئين .

و تفاجأ مشغلو الغواصة باكتشاف سمكة "تود" في القعر، إذ طورت أطرافا تساعدها على التحرك ونصب الكمائن للفرائس .

جدير بالذكر أن أعماق المحيطات تخفي أنواعا غريبة من الأحياء التي لا يمكن للعقل تخيلها بسبب خواصها أو مظهرها.

وتكيفت العديد من الكائنات البحرية القابعة في الأعماق مع طبيعة بيئتها القاسية الباردة والمظلمة، ما أنتج أشكالا غريبة إثر عملية الانتقاء الطبيعي.

وقد يكون من الصادم معرفة أن 5% فقط من المحيطات تم استكشافها بواسطة البشر، أما البقية لا تزال مجهولة .