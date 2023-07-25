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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شكوى على الفيسبوك تتسبب في إزالة مخالفة بناء بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو "بث مباشر" تضمن إستغاثة لسكان أحد العقارات الكائنة "بحى النزهة بالقاهرة" لتضررهم من قيام "مقاول" بالبناء المُخالف بالإتفاق مع الورثة "ملاك العقار" مما يضر بالسلامة الإنشائية للعقار ويهدد حياة قاطنيه .
 بالانتقال للعقار محل الشكوى تبين وجود أعمال بناء حديثة بمعرفة "أحد الأشخاص" وقيامه بالبناء بدون ترخيص لغرف من الطوب وتسقيفها بخرسانة مسلحة وعمل شدة خشبية إستعداداً لصب أسقف غرف أخرى بسطح العقار .. 

تم التنسيق مع الجهات المعنية والقيام بحملة لإزالة أى أعمال مخالفة بالعقار المذكور ، وتم تكسير جزئى للمبانى المخالفة وإزالة للأسقف الخرسانية وتحرير محضر مبانى عن الأعمال المخالفة بسطح العقار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيس بوك مقاول بالبناء الم خالف ملاك العقار