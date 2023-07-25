صور| انطلاق اختبارات المشروع القومي للموهبة بالوادي الجديد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اختبار انتقاء المواهب الجديدة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بواحات الوادي الجديد وذلك تحت شعار "مصر تستكشف أبطال المستقبل"، بحضور لجنة مختصة من الإدارة العامة لبرامج الموهبة بالإدارة المركزية للأداء الرياضي.

حضر الانتقاء بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد ، يرافقه وكيل الرياضة بالمديرية، وممثل من اتحاد العاب القوي، وخبير فني، وأخصائيين متخصصون، ومعد نفسي، ولفيف من قيادات الرياضة بالمديرية.

شهد الاختبار اليوم إقبال شديد وحرص من أولياء الأمور على إشراك أبنائهم بهذا المشروع القومي حيث بلغ عدد المشاركين 125 لاعب ولاعبة وجرى إجراء الاختبارات لهم في النواحي البدنية والمهارية ثم النفسية، قياس الطول والوزن ،اختبار الجري ٤٠ م، الاختبار الثاني الكرة الطبية والوثب العريض، الجري الارتدادي ويتطلب السرعة والرشاقة، تمرينات الاداء، رياضة الجري والمشي ٤٠٠ متر، والكشف الطبي والنفسي، على أن تستأنف الاختبارات في باقي الألعاب على مدار الثلاث شهور ( يوليو - أغسطس -سبتمبر ) .

قال مدير عام الشباب والرياضة، أن الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحرص على خلق مناخ ملائم للنشء والشباب لإنتاج أبطال قادرون على تمثيل مصر في جميع المحافل الدولية وحصد الميداليات الأوليمبية.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالنشء والشباب، وحرصها الدائم على توفير سبل ممارسة كافة الانشطة للجميع، وتأهيل اللاعبين للمشاركة فى البطولات الإفريقية والعربية والاقليمية والدولية.

ولفت شوقي ، إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، هو أحد المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة، ويتضمن تنفيذ 5 مراحل أساسيه وهي مرحله الناشئين ومدتها عامان تدريبيان، ويليها مرحلة الواعدين ومدتها عامان تدريبيان، ثم مرحلة أبطال الواعدين ومدتها عامان تدريبيان، وبعدها مرحلة النخبة ومدتها عام تدريبي، ثم مرحلة البطل الأولمبي لحين اعتزال اللاعب.

وأكد الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته، باستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، وتأهيلهم في مختلف المناحى والمجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية، لإعطائهم الفرص الحقيقية للنجاح والتميز ورفع اسم المحافظة عالياً.

انطلاق اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالوادي الجديد (1)

انطلاق اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالوادي الجديد (2)

انطلاق اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالوادي الجديد (3)

انطلاق اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالوادي الجديد (4)