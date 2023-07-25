اللواء محمد كامل عناني مديرا لأمن جنوب سيناء

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، وشهدت الحركة تغييرات شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح، ومن بين التغييرات تعيين اللواء محمد كامل علي عناني، مديرا لمديرية أمن جنوب سيناء، الذي كان يشغل منصب حكمدار المديرية، وقبلها مديرا للمباحث الجنائية بالمحافظة.

وجاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا الإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

الإبقاء على بعض مساعدى الوزير الذين شهدت إداراتهم تميزا في العمل، بالإضافة إلى الإبقاء على القيادات التى لم تبلغ سن المعاش و إجراء الانتدابات والتنقلات المؤقتة من وإلى وظائف مساعدى وزير الداخلية وتثبيت المساعدين المنتدبين.

ركزت حركة تنقلات الشرطة على مكافحة الجريمة الإلكترونية والإرهاب والجريمة الجنائية والإدارات الخدمية التى تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمواطنين، والجريمة المنظمة وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وذلك تأكيدًا على اهتمام الدولة بمكافحة الجريمة والتسهيل والتيسير على المواطنين.

تنفذ حركة التنقلات اعتبارا من أول أغسطس المقبل على أن يتم فتح باب التظلمات لمدة ثلاثة أيام، ستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.