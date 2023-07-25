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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الأرثوذكسية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في بتسوانا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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وقعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مذكرة تفاهم "MOU" بين دولة بتسوانا ووزارة الصحة البتسوانيٍّة، ووقع الاتفاقية من الجانب البتسواني نائب وزير الصحة ومن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا والذي تقع دولة بتسوانا ضمن الدول التي يشرف عليها رعويًّا.

تقضي مذكرة تفاهم بإرسال بعثات طبية من خلال أطباء مصريين متواجدين في عدد من دول العالم إلى بتسوانا وعمل عيادات طبية هناك من كافة التخصصات لتقديم خدمة طبية لأبناء الشعب البتسواني. وكذلك إرسال أساتذة من كليات الطب لتعليم وتدريب الطلاب.

حضر توقيع الـ "MOU" الدكتور طارق قلدس مسؤول الخدمة الطبية في مناطق خدمة الأنبا چوزيف، وبعض أعضاء الجالية المصرية المقيمة في بتسوانا ؛ ويمثلها دكتور جورج خليل كبير الجراحين في بتسوانا.

 

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