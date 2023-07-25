قلق داخل النظام الإيراني وترقب للتظاهرات بالجامعات.. نشطاء يدعون لإحياء ذكرى حادثة مهسا أميني وإظهار حركة الاحتجاج

مع اقتراب الذكرى السنوية لحادثة مهسا أميني الشهيرة، والتي وقعت في سبتمبر الماضي، يشعر النظام الإيراني بالقلق من احتمال انتشار الاضطرابات في الجامعات إلى الشوارع.

وقال المسئول عن ممثلي المرشد الأعلى علي خامنئي في الجامعات في جميع أنحاء البلاد، مصطفى رستمي، إنه يتوقع تظاهرات في الجامعات، وإنها المكان الأول الذي يجب أن تبدأ فيه أعمال شغب جديدة.

تشير السلطات الإيرانية دائمًا إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وحتى المظاهرات السلمية، على أنها أعمال شغب.

وفي الاجتماع نفسه، قال العميد ياد الله جافاني، رئيس المكتب السياسي للحرس الثوري، إن جهاد الدفاع يجب أن يتم في الجامعات قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة في مارس.

في السنوات الأخيرة، طبق خامنئي عبارة "جهاد التبين" على الجهود المبذولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على حد سواء، وأشار إلى المؤيدين والموظفين النشطين في وسائل التواصل الاجتماعي على أنهم "جنود الحرب الناعمة".

وقال جافاني إن كل مخططات ما وصفهم بالأعداء ستفشل إذا تمكن النظام من التواجد في الجامعات التي تقوم بجهاد التبرير وخلق الناس ملحمة في مارس بوجودهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان للطلاب الإيرانيين دور نشط للغاية في حركة الاحتجاج التي اندلعت بعد وفاة مهسا البالغة من العمر 22 عامًا على يد الشرطة، ومنذ ذلك الحين، تم طرد أو تعليق مئات الطلاب بسبب أنشطتهم.

في الوقت نفسه، ناقش نشطاء داخل إيران وخارجها على وسائل التواصل الاجتماعي أهمية الذكرى لإظهار للنظام أن حركة الاحتجاج حية وقوية، وقالت مصادر طلابية إن المجلس الأعلى للأمن القومي (SNSC) قد منح مؤخرًا سلطات غير عادية لسلطات الجامعة وقوات الأمن للسيطرة على الطلاب وأساتذتهم، بما في ذلك سلطة إيقاف من يُعرف أنهم منتقدون للحكومة.

هذا الأسبوع، تم فصل اثنين من أساتذة اللاهوت في جامعة أصفهان بسبب "معارضتهم للحكومة والإسلام".

في يونيو، تصاعدت التوترات في الجامعات عندما قامت قوات الأمن بقمع الطلاب في جامعة طهران للفنون احتجاجًا على قوانين الحجاب الصارمة.

في الأشهر الأخيرة، اكتسبت الحركة المناهضة للحجاب الإلزامي زخمًا أكبر، لا سيما في الجامعات، حيث تحدى العديد من الطلاب القواعد كشكل من أشكال العصيان المدني، وظهروا في حرم جامعي بدون غطاء للرأس ويرتدون ملابس عادية بدلًا من الأغطية الطويلة الإلزامية.

وقال طلاب جامعة طهران في بيان الأسبوع الماضي: "مرت عشرة أشهر على انتفاضة مهسا، التي طالبنا خلالها بحقنا في الحياة، ليس لدينا مخرج سوى المقاومة، لأن السلبية في مواجهة الإقصاء تعني الهلاك فقط".

وقال الطلاب إن نظام القبول في الجامعات الإيراني يفضل بشدة الطلاب من العائلات الأكثر ثراءً الذين يمكنهم تحمل تكلفة مدرسين وفصول دراسية باهظة الثمن للتحضير للقبول في أفضل الجامعات في المجالات المرغوبة للغاية.