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الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط قضيتين هجرة غير شرعية وتزوير

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-


 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية .
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية .
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1913 مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام: ضبط (24) قضية .
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (208) حكم قضائى متنوع.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط قضية.
 فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات":  ضبط (2) قضية .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية جرائم تهريب البضائع