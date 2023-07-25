مجلس جامعة الزقازيق يكرم الحاصلين على جوائز الدولة

عقد مجلس جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء اجتماعه الدوري رقم ٥٦٦ لشهر يوليو ٢٠٢٣م، برئاسة د.خالد الدرندلي _رئيس الجامعة ، وبحضور د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و د. جيهان يسرى - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و د.هلال عفيفى القائم بعمل الأمين العام للجامعة وعميد كلية التجارة ، وعمداء ووكلاء الكليات.

وفي بداية اجتماع مجلس الجامعة تقدم د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وأسرة الجامعة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٥ ه‍ ، والذكري الـ ٧١ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة ، والتي تعد نقطة فارقة في التاريخ المصري الحديث وأولى الخطوات نحو الحرية والديمقراطية وإرساء قواعد المساواة والعدالة الاجتماعية داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وقيادة من كل سوء .

كما تقدم رئيس الجامعة بالتهنئة للدكتور هلال عفيفى عميد كلية التجارة بمناسبة تكليفه للقيام بأعمال أمين عام الجامعة، داعيا له بالتوفيق والسداد فى أداء مهامه فى خدمة الجامعة ومنتسبيها .

وفى السياق ذاته كرم المجلس أساتذة جامعة الزقازيق الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والتقديرية ، والتى تعتبر إشادةً رفيعة المستوى للإنجازات العلمية والبحثية التي حققها علماء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وتعكس الاعتراف بالتفوق الأكاديمي والإسهامات القيّمة التي قدموها في مجالاتهم المتنوعة.

حيث تم تكريم د.أحمد يوسف على أستاذ النقد الأدبى والبلاغة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب ، كما تم تكريم أساتذة الجامعة الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة وهم : د.أحمد محمد سعد مصطفى مدرس بكلية الزراعة ، د.إبراهيم محمد على حسن الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى ، د.شيماء أحمد إبراهيم محمد عامر الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى ، د.رامى حمدى محمد عبدالهادى المدرس بكلية الهندسة ، د.دعاء إبراهيم محمد أبو النظر الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى.

وأعرب د.خالد الدرندلى ، عن اعتزازه وفخره بأساتذة وعلماء جامعة الزقازيق لتميزهم وتفوقهم في مختلف المجالات ، والتي تعتبر وسام تقدير لما قدموه من جهد وأبحاث تخدم المنظومة البحثية في مصر.

كما أكد رئيس جامعة الزقازيق علي تفاني علماء الجامعة الفائزين ومساهماتهم في الريادة العلمية والتعليمية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم في مسيرتهم العلمية. كما يؤكد على دعم الجامعة المستمر للبحث العلمي والابتكار، وتوفير بيئة محفزة لتعزيز تفوق أعضاء هيئة التدريس.

وكرم مجلس الجامعة أيضا م.عادل فيكتور أمين عام الجامعة السابق ، وذلك لبلوغه سن التقاعد مثنيًا علي جهوده المبذولة وعطائه لخدمة الجامعة ، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

وقد وافق المجلس على إعفاء الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة من حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة ، المقيدين بكليات ومعاهد الجامعة بالمرحلة الجامعية الأولى ( البكالوريوس والليسانس ) من المصروفات الخاصة بتسجيل مقررات الفصل الدراسى الصيفى فى ضوء قرار مجلس الجامعة رقم (٥٥٨) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٩م.

وفي الختام قدم مجلس الجامعة خالص التعازي والمواساة لأسرة د.رأفت رشوان أستاذ الباطنة والغدد الصماء بكلية الطب ، د.أحمد جاب الله أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب ، د.طاهر محمد حسانين أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة، داعين المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان