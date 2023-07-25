رئيس اتحاد الكاراتيه يجتمع مع الجهاز الفني لمنتخب الأشبال

عقد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وسيد نصر نائب رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري، وأمين الزعبلاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه ونائب رئيس شمال إفريقيا، اجتماعًا مع الجهاز الفني للمنتخب المصري للأشبال للكاراتيه.

وجاء هذا الإجتماع من أجل توضيح الرؤية المستقبلية، ووضع إستراتيجية العمل للوصول بالمنتخب الوطني المصري للأشبال إلى التمثيل المشرف لمصر في بطولة الدوري العالمي المقرر إقامتها في دبي خلال شهر فبراير المقبل، وبطولة شمال إفريقيا 2024.

وقد شهد الاجتماع حضور كلًا من الدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الفرق القومية للمنتخبات الوطنية، وسيد شمس نائب رئيس جهاز الفرق القومية للمنتخبات الوطنية، وأحمد وهدان المدير الفني لمنتخب الأشبال، والجهاز الفني لمنتخب الأشبال.

كما قد قام محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، بعمل زيارة للمنتخب المصري للشباب والناشئين، وذلك من أجل تقييم منتخب مصر للكاتا جماعي؛ لانتقاء أقوى وأفضل العناصر لتمثيل مصر في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 21 أغسطس المقبل في دولة المغرب.