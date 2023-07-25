وزير الرياضة يلتقي مصطفى عسل بطل العالم في الاسكواش

التقى الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بطل العالم والمنتخب المصري للاسكواش مصطفي عسل، للوقوف على استعدادات اللاعب خلال المرحلة المقبلة.

استعرض اللاعب البرامج والخطط الفنية التي يسعي في تنفيذها تنسيقا مع منظمة " PSA " والاجهزة المعاونة له والتي تستهدف في الاساس الي تحسين وتطوير اداءه وعدم تكرار الاخطاء الفنية التي قد تعرضه لعقوبات مما يوثر علي مسيرته في اللعبة وتصنيفه العالمي خلال الفترة الحالية .

وهنأ وزير الشباب والرياضة اللاعب واسرته علي الانجاز الاخير الذي حققه اللعب بحصوله علي بطولة العظماء الثامنة CIB والتي اعادت عسل الي الواجهة مرة اخري بعد فترة توقف واثني علي تحسن اداءه الفني بفضل الخطوات التي تم اعتمادها من خلال البرامج المتخصصة من قبل الجهاز المعاون للاعب ( المعد النفسي والبدني والفني للاعب ) خلال الشهور السابقة .

وأكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل لعسل وكافة ابطال اللعبة للحفاظ علي الريادة المصرية العالمية للعبة الاسكواش ، وان الدولة تعي تماما حجم التحديات التي يتعرض لها الابطال الرياضيين للحفاظ علي ريادتهم وتصدرهم منصات التتويج العالمية بلعبة الاسكواش .