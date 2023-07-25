جامعة برج العرب التكنولوجية تشارك مكتبة الإسكندرية في مؤتمر "اختر كليتك“

شاركت جامعة برج العرب التكنولوجية في حضور مؤتمر اختر كليتك الذي نظمته مكتبة الإسكندرية، حيث يهدف المؤتمر الي ارشاد ومساعدة الطلاب لاختيار الكلية التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وخلق طالب متميز قادر على الإبداع والابتكار وبناء المستقبل.

جدير بالذكر بأن جامعة برج العرب التكنولوجية أولي الجامعات التكنولوجية المشاركة في مثل هذه المؤتمرات، حيث أوضحت الطالبة فاطمة محمد المشير خلال فعاليات المؤتمر نظام الدراسة بالجامعة، والمصروفات السنوية بالجامعة وتخصصات أقسام الكليات، وفرص التوظيف بسوق العمل.

يسعى المؤتمر لتوضيح نظم الدراسة المختلفة بكل كلية وما تؤهل علية من فرص عمل بعد التخرج، وكذلك التعريف بالكليات والاقسام والتخصصات والبرامج المختلفة بالإضافة الي توضيح الاختيارات التي تتماشي مع ميول الطلاب وامكاناتهم وقدراتهم، حتى يتمكنوا من تحقيق امالهم في بناء مستقبل مشرق وخلق جيل من الشباب مبدع ومتميز كلٍ في تخصصه ومجاله، بالإضافة الي بيتم تنظيم المؤتمر من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الافريقية بقطاع البحث الأكاديمي.