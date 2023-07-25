27 يوليو.. مواهب أوبرا الإسكندرية بين المؤلفات العربية والعالمية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بالإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، وذلك في السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل، الموافق 27 يوليو الجاري، بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن برنامج الحفل فقرات متنوعة تضم مقتطفات من أشهر المؤلفات العالمية والعربية لفصول العود، والجيتار، والبيانو، والفلوت، والإيقاع، بالإضافة إلى فاصل طلاب فصل الغناء العربى.

وتأسس مركز تنمية المواهب بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.