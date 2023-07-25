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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"إكس" يغزو مقر تويتر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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في تغيير جديد لمنصة تويتر، بدأ مالك المنصة إيلون ماسك إصدار تغييرات كثيرة ضمن الشركة، قد لا يكون آخرها تعديل الاسم الرسمي إلى حرف "إكس".

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد انطلق ماسك بحملته على تويتر من مقر الشركة، حيث قام في وقت متأخر  من الليل إلى إضاءة المبنى بحرف "إكس".

ولاحقا خلال ساعات الصباح، طلب من عمال الصيانة إزالة عبارة "تويتر" من على المقر الرئيسي للمنصة، ومن المتوقع أن يعمد إلى رفع حرف X
وأشارت الصحيفة إلى أن ماسك بدأ بإضافة حرف X على المكاتب والغرف داخل مقر الشركة.
فقد تمت إعادة تسمية غرف المؤتمرات في مقر الشركة بمدينة سان فرانسيسكو إلى كلمات تحتوي على حرف "X" كبير، مثل "eXposure" و"eXult"، وعلى ما يبدو "s3Xy".

ومن بين خطط ماسك الكبرى للشركة، رغبته في جعل تويتر تطبيقا "شاملا"، حيث تجتمع خدمات منصات التواصل مع التسوق والخدمات المصرفية.

منصة تويتر إكس يغزو مقر تويتر إيلون ماسك الخدمات المصرفية منصات التواصل سان فرانسيسكو صحيفة نيويورك تايمز