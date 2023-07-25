بالفيديو.. التعليم: بدء المرحلة الأولى من التنسيق بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ72 ساعة

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمُشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أنه لا يوجد تغيير في قواعد التنسيق نهائيًا، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي أيمن عاشور قد أعطى تعليمات بتمهيد العمل تمهيد العمل بمكاتب التنسيق وأن يكون على أتم استعداد لانطلاق مراحل التنسيق المختلفة والشهادات المعادلة والشهادات الفنية.

وقال "عطا" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، على فضائية "دي أم سي"، أنه في انتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة، ليتم عمل شرائح مجاميع، للوقوف على المجموع ومراحل التنسيق، وبدء المرحلة الأولى والتي تبدأ بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ 72 ساعة.

وتابع، أن المجاميع لا تفرق لأن النتيجة تكون على الطلاب كلها، والامتحان يكون على الجميع، موضحًا أنه عندما ترتفع نسب المجاميع الحد الأدنى يرتفع، ونسبة النجاح عندما تكون قليلة ينخفض الحد الأدنى.

وأردف المُشرف على مكاتب التنسيق: "مرتبطين بعدد أماكن في الجامعات والكليات، وعلى الطالب أن يدخل اللكلية والتخصص الذي يرغب به".

وأشار إلى أن كل مؤسسات التعليم العالي موجودة على موقع الوزارة، ومؤكدا أن موقع التنسيق يساعد الطالب على كتابة رغباته.