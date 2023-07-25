القبض على شخص بحوزته عملات أجنبية بالمعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – بطاقة دفع إلكترونى.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بقيامه بسرقة مبلغ ١٠ آلاف دولار أمريكى خاصين بوالده مالك شركة إستثمار عقارى - مقيم بذات العنوان، وقيامه بتغيير مبلغ ٤٠٠٠ دولار أمريكـى من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة.

تم بإرشاده ضبط الأخير ، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" ، وبمواجهتــه إعترف بقيامه بالاحتفاظ بمبلغ ٢٠٠٠ دولار وتحويل الباقى بالمبلغ المحلى المضبوط حوزته من آخر مالك مكتب إستيراد وتصدير ملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

تم إستهداف الأخير وضبطـــه ، وبمواجهته قرر بشراء 2000 دولار من المذكور، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.