تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – بطاقة دفع إلكترونى.
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بقيامه بسرقة مبلغ ١٠ آلاف دولار أمريكى خاصين بوالده مالك شركة إستثمار عقارى - مقيم بذات العنوان، وقيامه بتغيير مبلغ ٤٠٠٠ دولار أمريكـى من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة.
تم بإرشاده ضبط الأخير ، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" ، وبمواجهتــه إعترف بقيامه بالاحتفاظ بمبلغ ٢٠٠٠ دولار وتحويل الباقى بالمبلغ المحلى المضبوط حوزته من آخر مالك مكتب إستيراد وتصدير ملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل.
تم إستهداف الأخير وضبطـــه ، وبمواجهته قرر بشراء 2000 دولار من المذكور، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حوادث وقضايا
القبض على شخص بحوزته عملات أجنبية بالمعادي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – بطاقة دفع إلكترونى.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – بطاقة دفع إلكترونى.
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