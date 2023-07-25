السيطرة على حريق سيارة ملاكي بشارع الوحدة بإمبابة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل سيارة ملاكي بشارع محمد الإمبابي من شارع الوحدة بمنطقة إمبابة شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بشارع محمد الإمبابي من شارع الوحدة بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.