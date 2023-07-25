ads
الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمد عوض تاج الدين: وحدة اليقظة الدوائية هدفها التنبؤ باحتمالية وجود آثار جانبية للأدوية

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن وحدة اليقظة الدوائية بمشروع التأمين الصحي الشامل جديدة، لكن في نظام ليس جديدًا، مشيرًا إلى أن وحدة اليقظة الدوائية تمثل فكرة التنبؤ باحتمالية وجود مشاكل أو آثار جانبية للأدوية.

وأضاف "تاج الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن بعض الأدوية توصف عن طريق الأطباء للمرضى يمكن أن يكون لها آثار جانبية محتملة، وكل علبة دواء توجد بداخلها نشرة عن الآثار الجانبية المحتملة وهذه تمثل خطوطًا استرشادية للمرضى والأطباء.

وتابع، اأنه أنه في بعض الأحيان يرصد بعض الآثار الجانبية غير موصوفة أو معروفة لدواء ما، وعليه بيتم إبلاغ الجهات المسؤولة، لأخذ الإجراءات مع تلك الأدوية وفي بعض الأحيان تم سحب أو وقف أدوية حتى يثبت أنّه لا توجد لها آثار جانبية مختلفة عن الآثار الجانبية المعروفة.

وأردف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن وحدة اليقظة الدوائية تعتبر أحد الوحدات الجديدة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أنها هذه الوحدة بالإجراءات الخاصة بها تستهدف حماية الأفراد والاستفادة القصوى من الأدوية المتاحة، والحد قدر المستطاع من وجود آثار جانبية للأدوية.

الصحة وحدة اليقظة الدوائية التأمين الصحي الشامل آثار جانبية للأدوية الأدوية