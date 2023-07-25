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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حارس الزمالك يشارك كلاعب في التقسيمة الفنية استعدادًا للاتحاد المنستيري

محمد صبحي
محمد صبحي
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شارك محمد صبحي، حارس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، كلاعب في التقسيمة الفنية التي أقيمت في مران اليوم على ملعب عكاظ، استعدادا للقاء الاتحاد المنستيري المقبل في البطولة العربية.

وخاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم تدريبات بدنية خاصة قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء.

وتوجه ثلاثي حراسة المرمى بصحبة محمد عبد المنصف مدرب الحراس إلى ملعب عكاظ قبل الفريق بنصف ساعة وفقا لتعليمات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لخوض الحصة البدنية.

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الجاري في السعودية.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته، ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

محمد صبحي نادي الزمالك البطولة العربية